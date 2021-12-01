Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии попросили у Хабирова трактор

Жители Башкирии попросили у Хабирова трактор

10:39, 01 дек 2021

Свое обращение к главе региона Радию Хабирову на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан» оставили жители Боголюбовки. Деревня находится в Чишминском районе, зимой ее заметает снегом.

— Трактор очень нужен. В метель не знаем, как детей возить в школу и детсад. Есть и новорожденные, их иногда нужно показывать фельдшеру. Но у нас нет ни аптеки, ни ФАПа, ни магазина. До автобусной остановки идти очень далеко, — рассказывают селяне.

По их словам, особенно тяжело пожилым жителям деревни. Им часто нужна медицинская помощь. Но дороги к населенному пункту засыпает снег. Причем так, что вязнут даже личные вездеходы местных жителей.


— Поэтому просим помочь с техникой. Людям нужно к медикам, в аптеку, за продуктами. Вокруг деревни — одни поля, леса нет. Поэтому нас и заметает так сильно. Очень надеемся на помощь власти в этом вопросе, — подчеркнули жители Боголюбовки.

Напомним, ранее редакция рассказывала о проблемах с дорогой в другой башкирской деревне. Вместо ремонта подъезд к домам там завалили огромными булыжниками, опасными для людей и машин.

Читайте также:

Мать сбитого в Башкирии семиклассника пожаловалась, что виновника аварии не наказали
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: proural.info
Фото: foto-planeta.com
Теги: Чишминский район Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: