Жители Башкирии попросили у Хабирова трактор

10:39, 01 дек 2021

Свое обращение к главе региона Радию Хабирову на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан» оставили жители Боголюбовки. Деревня находится в Чишминском районе, зимой ее заметает снегом.







— Трактор очень нужен. В метель не знаем, как детей возить в школу и детсад. Есть и новорожденные, их иногда нужно показывать фельдшеру. Но у нас нет ни аптеки, ни ФАПа, ни магазина. До автобусной остановки идти очень далеко, — рассказывают селяне.



По их словам, особенно тяжело пожилым жителям деревни. Им часто нужна медицинская помощь. Но дороги к населенному пункту засыпает снег. Причем так, что вязнут даже личные вездеходы местных жителей.





— Поэтому просим помочь с техникой. Людям нужно к медикам, в аптеку, за продуктами. Вокруг деревни — одни поля, леса нет. Поэтому нас и заметает так сильно. Очень надеемся на помощь власти в этом вопросе, — подчеркнули жители Боголюбовки.



Напомним, ранее редакция рассказывала о проблемах с дорогой в другой башкирской деревне. Вместо ремонта подъезд к домам там завалили огромными булыжниками, опасными для людей и машин.

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Фото: foto-planeta.com