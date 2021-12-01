Жители Башкирии попросили у Хабирова трактор
10:39, 01 дек 2021
Свое обращение к главе региона Радию Хабирову на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан» оставили жители Боголюбовки. Деревня находится в Чишминском районе, зимой ее заметает снегом.
— Трактор очень нужен. В метель не знаем, как детей возить в школу и детсад. Есть и новорожденные, их иногда нужно показывать фельдшеру. Но у нас нет ни аптеки, ни ФАПа, ни магазина. До автобусной остановки идти очень далеко, — рассказывают селяне.
По их словам, особенно тяжело пожилым жителям деревни. Им часто нужна медицинская помощь. Но дороги к населенному пункту засыпает снег. Причем так, что вязнут даже личные вездеходы местных жителей.
— Поэтому просим помочь с техникой. Людям нужно к медикам, в аптеку, за продуктами. Вокруг деревни — одни поля, леса нет. Поэтому нас и заметает так сильно. Очень надеемся на помощь власти в этом вопросе, — подчеркнули жители Боголюбовки.
Напомним, ранее редакция рассказывала о проблемах с дорогой в другой башкирской деревне. Вместо ремонта подъезд к домам там завалили огромными булыжниками, опасными для людей и машин.