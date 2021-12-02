В Башкортостане ожидаются мокрый снег и гололедица
08:04, 02 дек 2021
Башгидрометцентр рассказал о характере погоды в ближайшие дни. Синоптики сообщили, что в республике 2 и 3 декабря ожидается мокрый снег и плюсовая температура. В то же время метеорологи предупредили о гололедице.
2 декабря днем пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.
3 декабря по прогнозу также ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -2,+3°.