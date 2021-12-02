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В Башкортостане ожидаются мокрый снег и гололедица

В Башкортостане ожидаются мокрый снег и гололедица

08:04, 02 дек 2021

Башгидрометцентр рассказал о характере погоды в ближайшие дни. Синоптики сообщили, что в республике 2 и 3 декабря ожидается мокрый снег и плюсовая температура. В то же время метеорологи предупредили о гололедице.

2 декабря днем пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.

3 декабря  по прогнозу также ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем -2,+3°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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