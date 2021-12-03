В Башкирии температура воздуха может подняться до +5 градусов

08:18, 03 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в республике 3 и 4 декабря. По информации синоптиков, температура воздуха поднимется до +5°. Ожидаются также снег и гололедица.







3 декабря по прогнозу небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +1,-4°.



4 декабря по прогнозу небольшие осадки в виде снега переходящего в дождь, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4°, по востоку до -10°, днем 0,+5°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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