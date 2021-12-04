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В Башкирии прогнозируются гололед, сильные порывы ветра и снегопады

В Башкирии прогнозируются гололед, сильные порывы ветра и снегопады

10:49, 04 дек 2021

В Башкирии в эти выходные, 4 и 5 декабря, ожидается гололед, сильные порывы ветра и снегопады. Между тем, как отметили в Башгидрометцентре, температура воздуха днем будет доходить до плюсовых значений.

4 декабря местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, а также юго-западный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,+5°.

5 декабря, в воскресенье, также пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°, ночью при прояснениях до -8°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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