В Башкирии прогнозируются гололед, сильные порывы ветра и снегопады

10:49, 04 дек 2021

В Башкирии в эти выходные, 4 и 5 декабря, ожидается гололед, сильные порывы ветра и снегопады. Между тем, как отметили в Башгидрометцентре, температура воздуха днем будет доходить до плюсовых значений.







4 декабря местами ожидается гололед, на дорогах гололедица, а также юго-западный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,+5°.



5 декабря, в воскресенье, также пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°, ночью при прояснениях до -8°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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