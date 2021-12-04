Жители Уфимского района Башкирии возмутились новогодней елкой

20:26, 04 дек 2021

Жители села Нурлино в Уфимском районе Башкирии возмутились новогодней елкой. По словам одного из местных, дерево установила местная администрации, но украсить забыла. Мужчина оставил свое обращение на странице главы республики сегодня, 4 декабря:







— Уважаемая администрация Николаевского сельсовета, скажите на милость, что за издевательство над нами, нурлинцами? Год назад не было ничего, а тут на тебе — достопримечательность новогодняя! Такой добрый светлый праздник, и под этим деревом? Елкой назвать сложно, — негодует он.



Кстати, на новогоднем фестивале в Уфе пройдет парад Дедов Морозов. В этот день должны выбрать лучший район, в котором к Новому году подготовились основательно.





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Фото: nurlino_forever / Vk.com