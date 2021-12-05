В Башкирии резко похолодает до -18 градусов

10:04, 05 дек 2021

В ближайшие дни в Республике Башкортостан прогнозируется гололед и снижение температуры до -18°. Об этом рассказали метеорологи регионального гидрометеорологического центра.







5 декабря, в республике пройдут осадки в виде дождя, переходящие в снег, в ряде районов гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Кроме того на автодорогах прогнозируются снежные заносы, накат и гололед. Ветер в ночное время южный, юго-западный умеренный, местами сильные порывы, в дневное время западный умеренный. В ночное время и днем температура окружающего воздуха будет составлять -3,…+2°.



6 декабря, местами выпадет небольшой снег. На автодорогах также будут снежный накат и гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ночное время температура воздуха будет составлять -13,…-18°, по югу Башкирии до -9°, в дневное время температура составит -8,…-13°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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