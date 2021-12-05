В Башкирии зафиксировали рекордный объем контрафактного алкоголя

12:54, 05 дек 2021

Согласно данным статистики, больше всего незаконного алкоголя за 9 месяцев 2021 года произведено и продано в Приволжском федеральном округе. В указанное время в Поволжье зафиксировано 15 962 таких нарушения.







При этом внутри ПФО одним из лидеров антирейтинга стала Башкирия. Правоохранители республики зафиксировали 1346 преступлений, при этом 1246 человек задержано. В 121 случае наказание было вынесено в соответствии с Уголовным кодексом РФ, 1224 раза составлялись административные протоколы. По мнению аналитиков, больше уголовных дел за нелегальный алкоголь вынесено только в Москве. В этом плане показатель Башкирии — один из самых высоких по стране. При этом стоит отметить, что по общему числу нарушений алкогольных законов наша республика занимает лишь 4 место в Поволжье.





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Напомним, ранее рассказывали о конкурсе «Трезвое село», объявленном в Башкирии. Победившие в нем населенные пункты получили дополнительные средства на благоустройство улиц. Совокупный объем грантов достиг 10 млн рублей.