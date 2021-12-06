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Учительница из Башкирии приняла участие в шоу «Поле чудес»

Учительница из Башкирии приняла участие в шоу «Поле чудес»

09:00, 06 дек 2021

Учительница из башкирского села Шафраново Фанзиля Хазигалиева приняла участие в программе «Поле чудес». Об этом стало известно из группы в социальных сетях «Подслушано в Раевке».

Земляки Фанзиля Раисовна утверждают, что учительница английского языка давно мечтала побывать в качестве игрока на шоу и познакомиться лично с его знаменитым ведущим Леонидом Якубовичем.

Что интересно, на игру женщина поехала с музыкальной поддержкой: директор Раевской школы искусств Наиль Садыков исполнил композицию на курае, а юный Рамазан Садыков спел песню.

Осуществить давнюю мечту Фанзиле Раисовне помогли ее дети. Именно они организовали поездку, это был их подарок ко Дню матери.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Альшеевский район
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