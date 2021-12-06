В Башкирии многодетная мать решила отдать дочь в детдом, из-за невозможности ее прокормить

18:30, 06 дек 2021

Многодетная жительница Уфы собирается отдать младшую дочь в детский дом, так как не в состоянии прокормить ребенка







Элине Букиной 26 лет, она является многодетной мамой. У нее три дочери в возрасте 9, 5 и 4 года. На днях у девушки появилась четвертая малышка.



Всех детей, кроме самой старшей, уфимка родила от супруга, с которым они разошлись в 2019 г. Мужчина не принимает участие в воспитании дочерей и не выплачивает алименты - сумма задолженности перевалила за полмиллиона. Букина узнала о беременности четвертой девочкой уже будучи не замужем. Из-за большого срока возможности сделать аборт у нее не было.





Семья получает детские пособия, которые в сумме составляют 26 т.р. Десять тысяч уходит на оплату съемного жилья. Девушка не трудоустроена, так как не может оставлять детей, а на детский сад денег нет.



Материнского капитала уфимка лишилась в результате аферы мошенников, которые продали ей дом с разбитыми стеклами и без полов.





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Фото: соцсети