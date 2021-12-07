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В Башкирию придут морозы

В Башкирию придут морозы

08:15, 07 дек 2021

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 7 декабря, в Башкирии ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер днем переменных направлений слабый. Температура воздуха днем -10,-15°.

В среду, 8 декабря, ночь пройдет без существенных осадков, днем местами небольшой снег, по западу до умеренного, гололед. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -20,-25°, днем -3,-8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
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