Жители столицы Башкирии пожаловались на нехватку автобусов

09:44, 07 дек 2021

Жители Уфы пожаловались на нехватку автобусов. Сообщение о проблеме в одном из микрорайонов городе появилось на портале электронной приемной республики. Уфимка Гульнур Сайфутдинова написала, что очень сложно выехать из ЖК 8 марта.







«Прошу вас рассмотреть проблему транспорта в ЖК 8 марта. Живут студенты, зачастую они без личного автомобиля. Им приходится идти пешком до трассы. Там очень сильные ветра, возвращаются в темное время суток, бывают и бездомные собаки. Очень страшно ходить пешком», – написала она.





Напомним, что вчера, 6 декабря, утром водители такси в Уфе устроили забастовку. Они выразили недовольство условиями труда, отмечая, что в последнее время резко упал размер гарантированного заработка, который устанавливает агрегатор.





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