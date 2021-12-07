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Жители столицы Башкирии пожаловались на нехватку автобусов

Жители столицы Башкирии пожаловались на нехватку автобусов

09:44, 07 дек 2021

Жители Уфы пожаловались на нехватку автобусов. Сообщение о проблеме в одном из микрорайонов городе появилось на портале электронной приемной республики. Уфимка Гульнур Сайфутдинова написала, что очень сложно выехать из ЖК 8 марта. 

«Прошу  вас рассмотреть проблему транспорта в ЖК 8 марта. Живут студенты,  зачастую они  без  личного автомобиля.  Им приходится  идти пешком  до трассы.  Там очень сильные ветра,  возвращаются  в темное время суток, бывают и  бездомные собаки. Очень страшно ходить пешком», – написала она. 


Напомним, что вчера, 6 декабря, утром водители такси в Уфе устроили забастовку. Они выразили недовольство условиями труда, отмечая, что в последнее время резко упал размер гарантированного заработка, который устанавливает агрегатор.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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