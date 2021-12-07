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Якутский мальчик получил корову, которую он попросил у Путина во время "прямой линии"

Якутский мальчик получил корову, которую он попросил у Путина во время "прямой линии"

20:17, 07 дек 2021

В Якутии выполнили просьбу Алексея Сокольникова. 13-летний юноша обратился на "прямую линию" с главой РФ около полугода назад. Парень поделился, что в результате пожара их семья лишилась крыши над головой, а буквально несколько дней назад не стало их любимой кормилицы - коровы Анфисы.

Искреннее желание мальчика помочь родителям передали в Минсельхоз. Но исполнять просьбу подростка там не торопились, вместо этого Алексею порекомендовали воспользоваться программой "Агростартап", получив грант на покупку животного именно там. В результате дело было взято под личный контроль главы республики Айсена Николаева.

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