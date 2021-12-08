В Башкирию придет небольшое потепление

08:19, 08 дек 2021

В Республике Башкортостан в ближайшие несколько дней прогнозируется небольшое потепление до -9°. Об этом сообщили в Башгидромете.







8 декабря, местами выпадут небольшие осадки в виде снега, по северо-западу до умеренных. В некоторых районах Республики Башкортостан возможна гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -4,-9°.



В четверг, 9 декабря, в ночное время местами прогнозируется небольшой снег, в дневное время без значительных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, в дневное время 0,-5°, по юго-востоку до -10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels.com