Житель Башкирии рассказал Дудю о пытках, пережитых в отделе полиции

11:49, 08 дек 2021

Житель Стерлитамака Владислав В. принял участие в съемках документального фильма журналиста Юрия Дудя. Мужчина рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить в отделении полиции в ноябре 2019 года.







Родственники жителя Стерлитамака обратились в комитет против пыток. Евгений Литвинов, руководитель башкирского отделения организации, в фильме Дудя рассказал о том, что в деле Владислава была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека. В тексте статьи говорится о том, что «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».





«Причем нарушена как в той части, что он был подвергнут тому самому насилию, так и в той части, что по этому нарушению проводится неэффективная проверка. По сей день в этом деле нет подозреваемых, уголовное дело не возбуждено. Позиция следствия такова, что Владислав был задержан, оказал сопротивление. Все эти травмы он получил в ходе сопротивления сотрудникам полиции, которые его задержали, пытались повалить на землю, и так далее. Но сам характер травм, о котором говорят медицинские документы, он больше соотносится с рассказом Владислава», – отметил Литвинов.



Житель Стерлитамака рассказал, что до сих пор ему не было предъявлено официальное обвинение. Дело убрали в архив, сейчас у Владислава статус подозреваемого.



«Дело никуда не двигается. Мне адвокат объяснил, что оно в архиве полежит, и потом закроется по истечении срока давности», – подытожил мужчина.





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