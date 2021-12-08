«Гнида, прививайся от ковида!»: в Подмосковье оперштаб выложил жесткую агитацию

14:47, 08 дек 2021

В официальном Telegram подмосковного оперштаба по противодействию коронавирусу появилась неоднозначная агитация, адресованная антиваксерам. Выполненная в советском стиле картинка содержит в себе агрессивное побуждение: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!».







Под самим изображением есть примечание: «мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».



Ранее сообщалось о том, что в России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя. Таким образом, теперь полицейским необязательно ловить за руку всех, кто не носит маски в общественных местах, не проводить расследование и не назначать экспертизы — достаточно протокола и фотофиксации.





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