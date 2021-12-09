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Супруга Главы Башкирии попросила у жителей республики необычный подарок на свой день рождения

Супруга Главы Башкирии попросила у жителей республики необычный подарок на свой день рождения

10:51, 09 дек 2021

9 декабря, в свой день рождения, Каринэ Хабирова попросила всех, кто желает ее поздравить букетом цветов, вместо этого порадовать детей и взрослых уфимского хосписа. Об этом она написала в своих социальных сетях.

— В этом году я предлагаю порадовать цветами детей и взрослых — подопечных уфимского хосписа! Вы можете перевести им сумму, которую планировали потратить на букет, а мне прислать цветочек в комментариях или по смс, — написала Каринэ Хабирова.

Также супруга Радия Хабирова рассказала, что обычно в день рождения она получает много цветов. Однако она не оставляет их у себя, а развозит по больницам, кризисным центрам, где дарит букеты пациентам и врачам.


— Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание! Отчет о количестве доставленной радости будем публиковать. Какую-то часть я развезу сама! С любовью к каждому из вас! — подытожила Каринэ Хабирова.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети Каринэ Хабировой
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