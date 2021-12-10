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В Башкирии наградили мужчину, который вынес двух пожилых соседей из горящего дома

В Башкирии наградили мужчину, который вынес двух пожилых соседей из горящего дома

09:04, 10 дек 2021

МЧС Башкирии наградило медалью за мужество 51-летнего Амура Мавлютова из деревни Айтмембетово Архангельского района. Он вынес из горящего дома двух своих пожилых соседей.

Пожар в жилом доме по улице Молодежной случился еще 3 ноября 2020 года. В здании находились 92-летний мужчина и 80-летняя женщина – оба являются инвалидами.

Заметив дым у соседей, Мавлютов побежал к дому, пробрался через оконный проем, эвакуировал пенсионера, отведя его на безопасное расстояние. Затем он вернулся в горящее и задымленное помещение и нашел там перепуганную бабушку. Ее мужчина так же вытащил на улицу. Через несколько минут спасатели подоспели на место происшествия и потушили пожар.


В понедельник, 6 декабря, за свой подвиг Амур Мавлютов получил от МЧС России медаль «За отличие в ликвидации ЧС». Ее вручают за проявленное мужество, проявленное в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Архангельский район
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