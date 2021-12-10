Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на новогодние праздники

10:23, 10 дек 2021

Зимние каникулы у школьников будут продлены из-за эпидемиологической ситуации в Башкирии.







Стало известно, что в новогодние каникулы в Башкирии начнутся уже с 31 декабря и завершаться 9 января 2022 года. Отмечается, что рабочий день 30 декабря сокращаться не будет.



Между тем, у школьников каникулы продляться дольше обычного, а именно с 31 декабря 2021 по 16 января 2022 года.





Ранее министр здравоохранения Башкирии и специалисты регионального Роспотребнадзора заявляли, что продление зимних каникул у школьников должно положительно сказаться на показателях заболеваемости. В частности, на данный момент из-за вспышки ОРВИ и гриппа в Башкирии на карантин закрыто 16 школ и 900 отдельных классов, а сам эпидемиологический порог по данным заболеваниям превышен более чем на 50%.





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