В России собираются вводить ограничения для антиваксеров

16:05, 10 дек 2021

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что человек сам принимает решение, прививаться ли ему от коронавируса. Но при этом стоит брать во внимание интересы всей страны. В связи с этим противники прививок должны смириться с потенциальными ограничениями.







Чиновница добавила, что в Госдуме рассмотрят 2 неоднозначных законопроекта. Они связаны с необходимостью предъявления QR-кодов гражданами в общественном транспорте и местах массового скопления людей.



Москалькова планирует провести анализ оценок общества и консолидировать мнение о том, как жители страны относятся к теме QR-кодов. По предварительной информации, сейчас большая часть граждан полагает, что следует ограждаться от тех, кто не поставил вакцину.





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