Часть россиян смогут получить в декабре выплату в размере 19 тыс. рублей

16:31, 10 дек 2021

Семьи, у которых появились дети, получат единовременное пособие в 18 886 руб. с восьмого декабря. Федеральный центр направил средства в органы соцзащиты регионов.



С 01.02.2022 рост разовой поддержки при рождении детей составит 5,8 % и будет равняться 19 981 руб. Данное пособие не зависит от показателей дохода родителей и количества детей.



Если ни мать, ни отец не трудоустроены, выплата на ребенка начисляется и выдается по месту жительства. За это будут отвечать непосредственно органы социальной защиты. В прочих случаях пособие можно получить напрямую через территориальные органы ФСС.



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