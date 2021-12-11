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В Башкирии прогнозируется ясная морозная погода

В Башкирии прогнозируется ясная морозная погода

10:21, 11 дек 2021

Сегодня, 11 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно ясная морозная погода, без осадков.

В течение дня будет дуть северный ветер не сильнее пяти метров в секунду.

Температура воздуха утром до минус 11 градусов. Днем потеплеет на пару градусов, не больше. Зато у вечеру столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов.

В ближайшие дни характер годы существенно не изменится.

На проезжей части и тротуарах сохраняется сильный гололед, в связи с чем спасатели призывают быть осторожнее пешеходов и автомобилистов.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Теги: погода
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