В Башкирии прогнозируется ясная морозная погода

10:21, 11 дек 2021

Сегодня, 11 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно ясная морозная погода, без осадков.







В течение дня будет дуть северный ветер не сильнее пяти метров в секунду.



Температура воздуха утром до минус 11 градусов. Днем потеплеет на пару градусов, не больше. Зато у вечеру столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов.



В ближайшие дни характер годы существенно не изменится.



На проезжей части и тротуарах сохраняется сильный гололед, в связи с чем спасатели призывают быть осторожнее пешеходов и автомобилистов.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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