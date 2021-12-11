В Башкирии прогнозируется ясная морозная погода
10:21, 11 дек 2021
Сегодня, 11 декабря, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно ясная морозная погода, без осадков.
В течение дня будет дуть северный ветер не сильнее пяти метров в секунду.
Температура воздуха утром до минус 11 градусов. Днем потеплеет на пару градусов, не больше. Зато у вечеру столбик термометра может опуститься до минус 15 градусов.
В ближайшие дни характер годы существенно не изменится.
На проезжей части и тротуарах сохраняется сильный гололед, в связи с чем спасатели призывают быть осторожнее пешеходов и автомобилистов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
mkset.ru
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