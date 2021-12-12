В Башкирии прогнозируются морозы до -28°

10:22, 12 дек 2021

Синоптики Башгидрометцентра предупредили о серьезном похолодании в регионе. По данным метеорологов, 12 и 13 ноября ожидается температура до -28°.







12 декабря будет без осадков, на дорогах гололедица. Ветер ночью северный умеренный, местами порывистый, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами -22,-27°, днем -10,-15°.



13 декабря также снега не будет. Ветер южный, юго-западный слабый, местами порывистый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -8,-13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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