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В Башкирии 13 декабря 2021 года сохранится морозная погода

В Башкирии 13 декабря 2021 года сохранится морозная погода

08:14, 13 дек 2021

Морозная погода, которая была в республике на выходных, сохранится в регионе и в начале недели, после чего ожидается небольшое потепление и снег.

Сегодня, 13 декабря, в Башкирии сохранится морозная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит до -20°, местами до -28°, днем -7…-12°.

Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем — южный, юго-западный умеренный.

Синоптики также прогнозируют гололедицу на дорогах, обещая потепление и осадки к середине недели.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-2° выше нормы, количество осадков — около нормы.


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Источник: mkset.ru
Теги: погода
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