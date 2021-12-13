В Башкирии 13 декабря 2021 года сохранится морозная погода

08:14, 13 дек 2021

Морозная погода, которая была в республике на выходных, сохранится в регионе и в начале недели, после чего ожидается небольшое потепление и снег.







Сегодня, 13 декабря, в Башкирии сохранится морозная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит до -20°, местами до -28°, днем -7…-12°.



Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем — южный, юго-западный умеренный.



Синоптики также прогнозируют гололедицу на дорогах, обещая потепление и осадки к середине недели.



Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-2° выше нормы, количество осадков — около нормы.





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