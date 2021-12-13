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Жители села в Туймазинском районе Башкирии выступили против закрытия больницы

Жители села в Туймазинском районе Башкирии выступили против закрытия больницы

11:22, 13 дек 2021

Жители села Кандры Туймазинского района Башкирии провели собрание против закрытия отделения центральной районной больницы. Как сообщается в местном сообществе, на встрече собрали подписи пришедших.

Сельчане сообщили, что с понедельника, 13 декабря, в приемном отделении больницы перестанут работать врачи. До февраля, по словам жителей, в медучреждении будут работать медсестры, а затем больницу закроют. 

Однако Туймазинская ЦРБ опровергла эту информацию. В аккаунте учреждения в соцсетях сообщается, что закрытие отделений в селах Кандры, Субханкулово, Серафимовский не планируется.


«На сегодняшний день во всех районных больницах медицинская помощь оказывается в поликлиниках, дневных стационарах и приемных отделениях. Имеются круглосуточные койки терапевтического профиля по 15 коек во всех трех районных больницах, кроме того, в Субханкуловской и Кандринской больницах функционируют паллиативные отделения по 10 коек. Перепрофилированные в инфекционный госпиталь отделения также будут открыты после пандемии», – говорится в сообщении.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район
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