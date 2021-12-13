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В Башкирии женщина приютила троих стариков, от которых отказались родственники

В Башкирии женщина приютила троих стариков, от которых отказались родственники

18:30, 13 дек 2021

Зуляля Кадырбаева практически всю жизнь прожила в северной столице. Ей 66 лет. Достигнув пенсионного возраста, она приобрела частный дом в деревне Нижнеман-чарово, решив посвятить остаток жизни заботе о пожилых людях.

На протяжении 5-ти лет на ее иждивении находился Мирзахан Хатмуллин, к осени компанию ему составили Раис Гумеров и Муса Нафиков.

Пожилые получают одежду, еду. За ними ухаживают не ради галочки. Не каждый санаторий сможет похвастаться подобным уровнем заботы о людях.

Один из мужчин имеет сестер, однако они не торопятся его навестить, но побуждают добрую женщину копить на погребение старика. Одного из жителей "пансионата" посещает сын, привозит угощения и активно интересуется о его здоровье.


Третий мужчина лишился супруги в результате ДТП, у него есть сын, который живет в городе Туймазы. Однако он даже не представляет о том, что его отец по-прежнему жив.

Женщина рассказала, почему решила взять под опеку пожилых людей. По ее словам, это не составляет большого труда. Ей всегда хотелось кому-то помочь, сделать жизнь нуждающихся чуть более светлее и проще.

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