В Давлекановском районе Башкирии сирота с грудным ребенком замерзают в ледяной квартире
11:09, 15 дек 2021
Крик о помощи поступил в электронную приемную властей Башкирии.
По словам Натальи Шабашевой, она, являясь сиротой, получила квартиру 4 года назад. Зимой батареи в помещении холодные, а температура воздуха опускается до +14 °. Ночью матери с грудничком приходится спать в верхней одежде, а днем согревать квартиру газовой плитой. В течение 3 месяцев женщина жаловалась в управляющую компанию. В ответ ей говорили, что нужно потерпеть, скоро наступит весна и станет тепло.
Наталья Шабашева также сообщила, что в начале декабря попала с ребенком в больницу из-за отравления спорами плесени, которая образовалась в квартире по причине отсутствия тепла.
— Вы наша последняя надежда, просим вас помочь, — заявила Наталья Шабашева, обращаясь к властям республики.