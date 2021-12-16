В Башкирии ожидаются снег, умеренный ветер и гололед

08:21, 16 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в республике в ближайшие два дня. Синоптики пообещали, что в конце рабочей неделе в республике ожидается снег, умеренный ветер и гололед.







16 декабря днем по республике пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°.



17 декабря также будет снежно на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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