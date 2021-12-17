В Башкирии ожидаются снег и гололедица

08:27, 17 дек 2021

Башгидрометцентр рассказал, какая погода ожидает жителей республики 17 и 18 декабря. По прогнозу пообещали гололедицу, снежные накаты и небольшой снег.







17 декабря пройдет умеренный снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -1,-6°.



18 декабря небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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