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Президент России исполнил мечту 13-летней ставропольской школьницы

Президент России исполнил мечту 13-летней ставропольской школьницы

10:27, 17 дек 2021

В рамках акции «Елка желаний» Путин исполнил мечту девушки из Ставрополья, которая хотела посетить Мариинский театр. 13-летняя Татьяна Троценко из города Изобильный смогла посмотреть из особой ложи балет «Лебединое озеро», побывала с экскурсией по новому и старому зданию Мариинки. Позже руководитель страны позвонил и поинтересовался ее впечатлениями о походе в театр.

"Танечка, привет. Как твой поход в театр? У меня ещё есть предложение. Если есть желание и время, можно организовать вашу поездку в Москву, чтобы вы посмотрели фигурное катание, тоже на тему "Лебединого озера", — предложил президент.

В заключение беседы Путин ещё раз поздравил Татьяну с наступающим Новым годом и пожелал ей здоровья.

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Фото: скриншот видео
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