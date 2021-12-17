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Какая погода ждет россиян на Новый год

Какая погода ждет россиян на Новый год

10:40, 17 дек 2021

Евгений Тишковец, специалист «Фобоса» рассказал, что в новогодние праздничные дни жителей России ждет «классическая русская зима» со снежными сугробами и морозами.


«Дни перед новым годом и в период новогодних праздников пройдут в условиях умеренных морозов. Слякоти не предвидится, как и дождей. Снежный покров, свойственный Центральной России для конца января, достигнет высоты 25-30 сантиметров», - отметил метеоролог.

Однако Тишковец добавил, что февраль 2022 года прогнозируется аномально теплым.

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Теги: погода
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