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В Казани отец отказался от годовалой дочери, избитой собственной матерью

В Казани отец отказался от годовалой дочери, избитой собственной матерью

16:06, 17 дек 2021

От годовалой дочери, которую на видеокамеру избивала собственная мать, отказался отец.

Напомним, в Казани, женщина, решив отомстить за развод собственному мужу, решила записать на видео издевательства над собственным ребенком.

Вначале мужчина заявлял, что будет отстаивать свои права на ребенка до конца, а спустя несколько дней передумал и уехал в другой город. Бедняжку передали бабушке: прежде чем уехать отец подписал документы о согласии на передачу родительских прав собственной матери.

На данный момент бабушка ожидает выписки внучки из больницы, поскольку та все еще находится на лечении. Врачи рассказали, что во время поступления в клинику ребенок был запуган, боялся прикосновений и не умел играть с игрушками.


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