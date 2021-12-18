В Башкирии резко ухудшится погода в выходные

10:34, 18 дек 2021

В Башгидрометцентр предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие выходные. По прогнозу 18 и 19 декабря пообещали сильный снег, снежные заносы и накаты.







«В циркуляции циклона, который сформируется над Средней Волгой, в конце суток 18 декабря и 19 декабря погодные условия в республике начнут ухудшаться. Ожидается снег, местами до сильного, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица», – передается в сообщении.



Синоптики отметили, что несмотря на ухудшение, температура в регионе существенно не изменится. Днем она останется на уровне -4,-9°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram