В Башкирии прогнозируется сильный снегопад
17:36, 18 дек 2021
На Башкирию в ближайшие сутки обрушится сильный снегопад. Об этом сегодня, 18 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.
Сильный снег ожидается этой ночью, на дорогах местами возникнет сильный накат, заносы и гололедица. В целом погода ожидается облачной. Ветер будет западным, умеренным, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем -1,-6°.
Предупреждение о сильном снеге также объявило МЧС. По данным ведомства, в осадках видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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