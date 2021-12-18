В Башкирии прогнозируется сильный снегопад

17:36, 18 дек 2021

На Башкирию в ближайшие сутки обрушится сильный снегопад. Об этом сегодня, 18 декабря, предупредили синоптики Башгидромета.







Сильный снег ожидается этой ночью, на дорогах местами возникнет сильный накат, заносы и гололедица. В целом погода ожидается облачной. Ветер будет западным, умеренным, 5-10 метров в секунду.



Температура воздуха ночью составит -4,-9°, днем -1,-6°.



Предупреждение о сильном снеге также объявило МЧС. По данным ведомства, в осадках видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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