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В Башкирии прогнозируется снежная погода

В Башкирии прогнозируется снежная погода

10:01, 19 дек 2021

В Башкирию придут снегопады. Как сообщают синоптики Башгидромета, в ближайшие два дня в республике также прогнозируются неблагоприятные погодные явления.

В воскресенье, 19 декабря, в республике пройдет снег. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит-1,-6°.

20 декабря в Башкирии прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Днем в отдельных районах пройдет метель, на дорогах прогнозируются снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -1,-6°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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