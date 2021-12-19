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В столице Башкирии зажгли «автоёлку»

В столице Башкирии зажгли «автоёлку»

19:08, 19 дек 2021

Вчера на ул. Маршала Жукова загорелась "автоёлка". Мероприятие состоялось благодаря более сотни автолюбителей, которые прибыли из ближайших субъектов РФ - Пермского края, Оренбургской обл. и Татарстана.

Участники расположили свои автомобили в форме гигантской елки, а затем включили "аварийки" и фары. Столичный руководитель комитета по физкультуре и спорту Л. Ильин поведал, что данное действие заняло около двух часов.

«Сперва был размечен соответствующий порядок, после этого нам удалось построить большую импровизированную ель. Наша задача - привнести в город новогоднее настроение», - добавил чиновник.


Флешмоб посетили блогер Александр Коноров и заместитель градоначальника Алена Одинцова. Во время праздничного действа собравшиеся получили поздравления с грядущим Новым Годом от Деда Мороза и Снегурочки.

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Теги: Уфа
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