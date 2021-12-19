В Башкортостане многодетная семья купила своим детям миниатюрных пони

20:40, 19 дек 2021

Нестандартный новогодний сюрприз преподнесли своим детям супруги, проживающие в Благоварском р-не. Руслан и Ляйсан Ганиевы воспитывают троих сыновей и двух приемных дочек. Родители рассказали, что для домочадцев это была давняя мечта.



- До Нового Года мы собираемся смастерить сани и прокатить детвору по местным окрестностям, - рассказала многодетная мама.



Ганиевы также сообщили, что все, кто хочет подобным образом порадовать своих детей благоварцы, в будущем могут к ним обратиться.



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