Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии сохранится снежная погода

В Башкирии сохранится снежная погода

08:24, 20 дек 2021

В Башкирии продолжатся снегопады. Синоптики Башгидромета передают, что в ближайшие два дня в республике также ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В понедельник, 20 декабря, в республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем в отдельные районы придет метель, на дорогах ожидаются снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -1,-6°.

В Башкирии 21 декабря ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, днем снег. На дорогах местами гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем 0,-5°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: