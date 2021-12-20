В Башкирии сохранится снежная погода

08:24, 20 дек 2021

В Башкирии продолжатся снегопады. Синоптики Башгидромета передают, что в ближайшие два дня в республике также ожидаются неблагоприятные погодные явления.







В понедельник, 20 декабря, в республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем в отдельные районы придет метель, на дорогах ожидаются снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -1,-6°.



В Башкирии 21 декабря ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, днем снег. На дорогах местами гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, днем 0,-5°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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