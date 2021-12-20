Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончалась председатель Медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова

В Башкирии скончалась председатель Медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова

09:58, 20 дек 2021

На 70-ом году жизни скончалась председатель Медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.


«Не стало председателя Медицинской палаты РБ, врача, детского хирурга, друга и наставника Дамиры Шарифьяновны Сабирзяновой... Такой светлый человек! Наворачиваются слезы», – написал Ахмадинуров.

Отметим, Дамира Сабирзянова являлась руководителем Медицинской палаты РБ с 2010 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: