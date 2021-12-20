В Башкирии скончалась председатель Медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова

09:58, 20 дек 2021

На 70-ом году жизни скончалась председатель Медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.



«Не стало председателя Медицинской палаты РБ, врача, детского хирурга, друга и наставника Дамиры Шарифьяновны Сабирзяновой... Такой светлый человек! Наворачиваются слезы», – написал Ахмадинуров.



Отметим, Дамира Сабирзянова являлась руководителем Медицинской палаты РБ с 2010 года.



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Фото: соцсети