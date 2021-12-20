В Башкирии скончался сотрудник пресс-службы МВД майор Александр Шутов
11:22, 20 дек 2021
В Башкирии скончался инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД Александр Шутов. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в ведомстве. Александру Шутову было 43 года. Ему было присвоено звание майора внутренней службы. Ранее он работал ведущим программ «Криминальный спектр», «Место происшествия» и являлся автором материалов о работе МВД и ветеранов ведомства.
Прощание состоится завтра, 21 декабря, в 12 часов в Доме прощаний Южного кладбища Уфы.