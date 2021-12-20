Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии скончался сотрудник пресс-службы МВД майор Александр Шутов

В Башкирии скончался сотрудник пресс-службы МВД майор Александр Шутов

11:22, 20 дек 2021

В Башкирии скончался инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД Александр Шутов. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в ведомстве.


Александру Шутову было 43 года. Ему было присвоено звание майора внутренней службы. Ранее он работал ведущим программ «Криминальный спектр», «Место происшествия» и являлся автором материалов о работе МВД и ветеранов ведомства.

Прощание состоится завтра, 21 декабря, в 12 часов в Доме прощаний Южного кладбища Уфы.

Накануне стало известно о том, что скончалась председатель Медицинской палаты Дамира Сабирзянова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: с личной страницы Александра Шутова
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: