В Башкирии скончался сотрудник пресс-службы МВД майор Александр Шутов

11:22, 20 дек 2021

В Башкирии скончался инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД Александр Шутов. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в ведомстве.



Александру Шутову было 43 года. Ему было присвоено звание майора внутренней службы. Ранее он работал ведущим программ «Криминальный спектр», «Место происшествия» и являлся автором материалов о работе МВД и ветеранов ведомства.



Прощание состоится завтра, 21 декабря, в 12 часов в Доме прощаний Южного кладбища Уфы.



Накануне стало известно о том, что скончалась председатель Медицинской палаты Дамира Сабирзянова.



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Фото: с личной страницы Александра Шутова