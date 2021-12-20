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В Уфе неравнодушные жители помогли провести водопровод для многодетной матери с ребенком-инвалидом

В Уфе неравнодушные жители помогли провести водопровод для многодетной матери с ребенком-инвалидом

20:13, 20 дек 2021

Настоящее новогоднее чудо произошло в многодетной семье уфимки Светланы Умурбаевой. Женщина одна воспитывает пятерых детей, двое из которых – инвалиды с рождения.

После смерти мужа семья осталась жить в маленьком домике в Нижегородке площадью всего в 22 квадратных метра. Мужчина не успел провести водопровод в дом, поэтому за водой приходилось ходить за 300 метров к ближайшей колонке и носить тяжелые ведра.


Узнав о том, в каких условиях вынуждена выживать многодетная семья, член Общественной палаты Башкирии Лейла Афанасьева. Она бросила клич в соцсетях с просьбой помочь семье с пристроем к дому, и на просьбу откликнулись благотворители. Добровольцы собрали деньги и помогли провести воду в дом, а также починили крышу, поменяли старую электропроводку и даже купили новые кроватки для детей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Общественная палата РБ
Теги: Уфа
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