Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

"Выкинули на улицу как собаку": в Башкирии пенсионера выгнали из пансионата из-за его забывчивости

"Выкинули на улицу как собаку": в Башкирии пенсионера выгнали из пансионата из-за его забывчивости

09:45, 22 дек 2021

Старика просто привезли и высадили у в деревне по несуществующему адресу.

Жительница Куюргазинского района Расима Акберова рассказала о своем дальнем родственнике на странице Радия Хабирова. Аксам Суюнов проживал в пансионате в деревне Свобода. Но внезапно его выселили, и как утверждает женщина, просто выкинули из машины с вещами.


— Привезли и выкинули из машины на улицу как собаку и уехали. Они заставили написать заявление, где указано им свое место прописки и куда он собирается после отчисления. Такого адреса вообще не существует. Без прописки и места проживания этого пенсионера выкинули умирать на улице. Казакбаев (заведующий пансионатом д. Свобода Куюргазинского района) неоднократно поступал таким образом. В прошлом году Казакбаев А. Г выкинул его также на улицу зимой в летней куртке. Этот старый человек прошагал в соседнюю деревню пешком 7 км со своими вещами. Весь трясся от холода. Мы решили этот вопрос мирным путем с главой района Ильясовым и его заместителем по социальной защите. Они осознали свою ошибку. История повторяется. В этот раз этого бедного старика выгнали, ссылаясь на то, что он устроил пожар. Бедные старики имеют доступ к кипятильникам, он оставил включённым прибор вышел. Забыл. И в итоге из-за этого возник пожар. Это говорит о халатном отношении самих работников пансионата, где не соблюдаются правила пожарной безопасности. Помогите установить справедливость, — пишет женщина. Дозвониться оперативно до пансионата и выяснить их точку зрения оперативно не удалось, все телефоны указанные на сайте заняты. Редакция готова опубликовать позицию заведующего отделением Аксана Казакбаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Куюргазинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: