"Выкинули на улицу как собаку": в Башкирии пенсионера выгнали из пансионата из-за его забывчивости

09:45, 22 дек 2021

Старика просто привезли и высадили у в деревне по несуществующему адресу.







Жительница Куюргазинского района Расима Акберова рассказала о своем дальнем родственнике на странице Радия Хабирова. Аксам Суюнов проживал в пансионате в деревне Свобода. Но внезапно его выселили, и как утверждает женщина, просто выкинули из машины с вещами.





— Привезли и выкинули из машины на улицу как собаку и уехали. Они заставили написать заявление, где указано им свое место прописки и куда он собирается после отчисления. Такого адреса вообще не существует. Без прописки и места проживания этого пенсионера выкинули умирать на улице. Казакбаев (заведующий пансионатом д. Свобода Куюргазинского района) неоднократно поступал таким образом. В прошлом году Казакбаев А. Г выкинул его также на улицу зимой в летней куртке. Этот старый человек прошагал в соседнюю деревню пешком 7 км со своими вещами. Весь трясся от холода. Мы решили этот вопрос мирным путем с главой района Ильясовым и его заместителем по социальной защите. Они осознали свою ошибку. История повторяется. В этот раз этого бедного старика выгнали, ссылаясь на то, что он устроил пожар. Бедные старики имеют доступ к кипятильникам, он оставил включённым прибор вышел. Забыл. И в итоге из-за этого возник пожар. Это говорит о халатном отношении самих работников пансионата, где не соблюдаются правила пожарной безопасности. Помогите установить справедливость, — пишет женщина. Дозвониться оперативно до пансионата и выяснить их точку зрения оперативно не удалось, все телефоны указанные на сайте заняты. Редакция готова опубликовать позицию заведующего отделением Аксана Казакбаева.





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Фото: скриншот видео