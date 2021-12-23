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В Башкирии похолодает до -30 градусов

В Башкирии похолодает до -30 градусов

08:04, 23 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды на 23 и 24 декабря.  В республике пообещали похолодание до -30°. По прогнозу пообещали также небольшой снег и умеренный ветер. 

23 декабря пообещали небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -11,-16°, по северу до -21°. 

24 декабря пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20,-25°, при прояснениях до -30°, днем -16,-21°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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