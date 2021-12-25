В Башкирии морозная погода сменится потеплением и метелями
10:37, 25 дек 2021
Синоптики обещают, что морозную погоду в республике сменит повышенная температура воздуха и сильная метель.
В Башгидрометцентре рассказали, что погода текущей недели выдалась достаточно контрастной: снегопады сменились морозами. Например, в ночь на 24 декабря была самая низкая температура -29,8°. И в ночь на 25 декабря в республике еще удерживается морозная погода с низкими температурами воздуха -22,-27°, местами до -28,-33°.
- А вот 26 декабря погода кардинально изменится. На активной периферии северо-западного циклона начнутся метели при сильном ветре, днем местами сильный снег, видимость в явлениях временами будет ухудшаться до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, - сообщили специалисты.
Ожидается, что температура воздуха повысится до -5,-10°. Такая же погода сохранится и 27 декабря.
Синоптики обещают рассказать, какой будет погода в Башкирии в новогоднюю ночь, в ближайшее время.