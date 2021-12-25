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В Башкирии морозная погода сменится потеплением и метелями

В Башкирии морозная погода сменится потеплением и метелями

10:37, 25 дек 2021

Синоптики обещают, что морозную погоду в республике сменит повышенная температура воздуха и сильная метель.

В Башгидрометцентре рассказали, что погода текущей недели выдалась достаточно контрастной: снегопады сменились морозами. Например, в ночь на 24 декабря была самая низкая температура -29,8°. И в ночь на 25 декабря в республике еще удерживается морозная погода с низкими температурами воздуха -22,-27°, местами до -28,-33°.

- А вот 26 декабря погода кардинально изменится. На активной периферии северо-западного циклона начнутся метели при сильном ветре, днем местами сильный снег, видимость в явлениях временами будет ухудшаться до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, - сообщили специалисты.


Ожидается, что температура воздуха повысится до -5,-10°. Такая же погода сохранится и 27 декабря.

Синоптики обещают рассказать, какой будет погода в Башкирии в новогоднюю ночь, в ближайшее время.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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