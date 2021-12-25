Радий Хабиров исполнил новогоднюю мечту 15-летнего парня из Башкирии

16:17, 25 дек 2021

Сегодня 15-летний уфимец Данил Ларуков побывал в роли машиниста поезда и исполнил свою новогоднюю мечту в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».







Данил из многодетной семьи, он самый старший ребенок. У него также есть 12 летняя сестренка Дарья, братишка Максим, которому исполнилось 7 лет. Младшенькой Полине три года. Данил болеет аутизмом в легкой форме и поэтому в основном находится на домашнем обучении. Берет уроки игры на фортепьяно у репетитора. Вместе с Данилой, его родителями Евгением и Еленой Ларуковыми на электропоезде до железнодорожной станции «Дема» проехал и Радий Хабиров.



«Это самый лучший подарок на Новый год, - сказали Евгений и Елена Ларуковы. - Он буквально грезил этим желанием, и сегодня его мечта сбылась. Данил свои эмоции редко показывает, а сегодня по его лицам было видно, как ему все нравится. В кабине поезда побывали и наши другие дети. Это очень здорово, что есть такая акция».





Напомним, что Радий Хабиров снял с новогоднего дерева четыре ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Так, 11-летний Евгений Буданов из Чишминского района мечтает о велосипеде, 8-летний Нияз Каюмов из Уфы – о квадрокоптере. Ещё одно желание – от 11-летней Элины Ямагуловой из Зианчуринского района, которая мечтает о мастер-классе по верховой езде на Уфимском ипподроме.

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Источник: Моя Уфа

Фото: Башинформ