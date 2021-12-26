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В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с метелями и снежными заносами

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с метелями и снежными заносами

13:22, 26 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 26 и 27 декабря ожидается неблагоприятная погода. По региону пообещали снег, метели и снежные заносы. Ветер ожидается умеренный, с порывами до очень сильного. 


26 декабря в отдельных районах пообещали метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный умеренный, местами порывы до очень сильного. Температура воздуха днем -6,-11°.

27 декабря ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-14°, днем -10,-12°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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