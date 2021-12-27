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В Гафурийском районе Башкирии открылась турбаза для маломобильных граждан

В Гафурийском районе Башкирии открылась турбаза для маломобильных граждан

12:27, 27 дек 2021

В Гафурийском районе открылась туристическая база «СарыТаш». Проект предусматривает развитие безбарьерного туризма для инвалидов и маломобильных групп населения, сообщает Госкомитет РБ по туризму.


Известно, что на строительство объекта предприниматель выиграл грант от Ростуризма в размере 3 млн рублей. Сумма софинансирования превысила 2 млн.

Турбаза расположена на берегу реки Зилим. Модули для проживания оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха, в том числе съемными пандусами.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГК РБ по туризму
Теги: Гафурийский район
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