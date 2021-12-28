В Башкирии прогнозируется морозная погода, местами снег

08:05, 28 дек 2021

Синоптики «Башгидрометцентра» рассказали о характере погоды в новогоднюю ночь. По данным метеорологов, в последний день 2021 года морозы смягчатся под натиском теплой воздушной массы.







В период с 28 по 30 декабря температура воздуха понизится ночью от -18,-23° до -22, -27° при прояснениях до -30,-35°, днем от -15,-20° до -18,-23°.



В ночь с 31 декабря на 1 января, будет морозная погода с температурой воздуха -10,-15°, местами до -20°. Каких-то аномалий метеорологи не обещают. 1 января температура днем будет -6,-11°, в Уфе -8,-10°. Пройдет небольшой снег, местами возможны гололедные явления.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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