Стал известен прогноз погоды на 3 последних дня 2021 года

08:04, 29 дек 2021

На днях синоптики представили прогноз погоды на три последних дня 2021 года. По данным Башгидрометцентра, конец декабря отметиться сильными морозами до -35 градусов по Цельсию.







В среду, 29 декабря, в Башкирии ночью местами пройдет небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -22,-27°С, в отдельных районах до -30,-35°. Днем потеплеет до -20,-25°С, местами до -15°С. В предпоследний день года, 30 декабря, осадков существенных не будет, днем небольшой снег. При умеренном ветре температура воздуха упадет ночью до -22,-27°С, в отдельных районах -30,-35°С, днем -11,-16°С.





В последний день 2021 года в Башкирии температура воздуха ночью опустится до -12, -17 градусов, при прояснениях до -19, -24. Днем потеплеет до -6, -11 градусов Цельсия.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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