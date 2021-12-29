В Уфе появился новый автобусный маршрут

10:12, 29 дек 2021

В Уфе появился новый регулярный автобусный маршрут № 258. Транспорт будет ездить по направлению микрорайон Серебряный ручей — микрорайон Яркий — Уфимский ДОК по улицам Менделеева и Первомайской и обратно.







— В Демском районе много новой жилой застройки, соответственно, живет много людей. К нам поступило большое количество обращений от жителей, так как автобусов очень не хватало. Мы максимально увеличили число автобусов ГУП «Башавтотранс», но этого было недостаточно. Поэтому приняли решение запустить новый маршрут по популярному направлению Дема — Инорс, — рассказал начальник управления транспорта и связи мэрии Уфы Олег Хмарин.





На маршруте будут работать 35 автобусов. Интервал между ними установлен всего в 5 минут. Стоимость проезда наличными и банковской картой — 30 рублей. По карте «Алга» — 25 рублей.





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Фото: пресс-служба мэрии Уфы