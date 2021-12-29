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В Зианчуринском районе Башкирии после жалобы жителя отремонтировали здание автовокзала

В Зианчуринском районе Башкирии после жалобы жителя отремонтировали здание автовокзала

16:22, 29 дек 2021

В селе Исянгулово Зианчуринского района отремонтировали здание автовокзала. Как рассказали в Центре управления республикой, в феврале этого года житель района Ильяс Г. написал обращение, что здание уже много лет не отапливается.

Здание планировали отремонтировать в 2020 году, но из-за пандемии работы отложили. В феврале 2021 года проектно-сметную документацию на ремонт автовокзала передали в Управление государственной экспертизы РБ, результаты были готовы к 9 марта. После этого приступили к работам.

После ремонта часть здания переоборудовали под зал ожидания и кассы, а ранее существовавшие помещения внутри автовокзала теперь будут использовать под торговые площадки.


«Фасад здания облицован металлокасетами, переоборудованы новые входные группы, обновлены системы электро-, тепло- и водоснабжения. Появилась новая мебель», — сообщает ЦУР.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети ЦУР РБ
Теги: Зианчуринский район
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